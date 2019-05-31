Из-за непогашения долгов «КТ Мобайл» бюджет не получил 71,5 миллиона сомов

Из-за несвоевременного погашения долгов «КТ Мобайл» кредиторской задолженности перед Госагентством связи за 2017-2019 годы в республиканский бюджет не поступил доход в 71 миллион 517,3 тысячи сомов. Об этом стало известно сегодня на заседании рабочей депутатской группы.

Отмечается, что на 20 мая 2019 года по учету ОсОО «КТ Мобайл» числится кредиторская задолженность в сумме 143 миллиона 183,2 тысячи сомов. При этом основная сумма кредиторской задолженности числится перед Государственным агентством связи (71 миллион 527,3 тысячи сомов), ОАО «Кыргызтелеком» (41 миллион 306,8 тысячи сомов) и ООО «Скай Мобайл» (30 миллионов 175,8 тысячи сомов).

«Из-за несвоевременного погашения долгов «КТ Мобайл» в бюджет не поступило в 2017 году 6 миллионов 994,3 тысячи сомов, в 2018 году — 41 миллион 122,2 тысячи сомов и в 2019 году — 23 миллиона 400,8 тысячи сомов», — отмечено в отчете Счетной палаты.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.