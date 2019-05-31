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Власть

Скандал с «КТ Мобайл». В компании платили премии непонятно за что

К «КТ Мобайл» платили премии сотрудникам за хорошую работу, но при этом не определены критерии оценки деятельности. Об этом стало известно сегодня на заседании депутатской рабочей группы по изучению деятельности компании.

По требованию депутатов Счетная палата изучила работу «КТ Мобайл» и нашла многочисленные нарушения.

Так, в трудовых договорах сотрудников «КТ Мобайл» предусмотрена выплата премий в размере одного месячного должностного оклада каждые три месяца. Но при этом премия не подтверждена соответствующими расчетами на каждого работника. Нет и подтверждения надлежащего исполнения работником трудовых обязанностей.

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«В ОсОО «КТ Мобайл» не принят внутренний нормативный документ, определяющий критерии оценки исполнения трудовых обязанностей и порядок оплаты труда и вознаграждения. В ОсОО «КТ Мобайл» не разработан соответствующий внутренний нормативный документ по определению критериев оценки на соответствие установленным должностным окладам и квалификационным требованиям. В связи с чем неизвестно, каким образом были определены размеры окладов, предусмотренных в штатном расписании сотрудников», — подчеркнули в Счетной палате.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.
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