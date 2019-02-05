ГУОБДД МВД Кыргызстана хочет запретить любые надписи на машинах. Депутаты против. Спор возник сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что в Кодексе о нарушениях есть норма об авторекламе. «Получается, за любую надпись водителя смогут оштрафовать или отстранить от управления. Такие случаи уже были, когда водителя штрафовали», — сказал он.

Его поддержал депутат Джаныбек Бакчиев, отметив, что в Кыргызстане только все запрещают. Доводы ГУОБДД о том, что раскраска отвлекает водителей, звучат неубедительно.

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По техрегламентам, на капот запрещено наносить рисунки. Если владелец авто хочет нанести надпись, он должен согласовать эскиз. В ГУОБДД его должны заверить печатью.

Депутат Мирлан Жеенчороев добавил, что за переоборудование надо штрафовать, но не за рекламу. «ГУОБДД говорит, что политическую рекламу не нужно согласовывать, но это не так. Во время выборов многие партии гоняли за это», — сказал он.

Депутат Талант Мамытов считает, если оставить данную норму, то водителей будут штрафовать и за объявление о продаже авто, нанесенное на стекло.

Депутаты решили исключить норму об авторекламе, но представители ГУОБДД не согласны с таким решением.