Сотрудники милиции должны следить за порядком на дороге, а не проверять налоги. Об этом сегодня на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции напомнил депутат Дастан Бекешев.

Он внес несколько поправок в Кодекс о нарушениях.

«Первое дополнение по авторекламе. Если вы купили машину и на ней имеется надпись «Кока-Кола», вы будете платить штраф 5,5 тысячи сомов. Нужно смотреть на нарушение правил дорожной безопасности, а не на надписи на машинах. Это же касается проверки транспортного налога. Сотрудник милиции должен смотреть за порядком на дороге, а не за наличием квитанции. Эту норму нужно исключить», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что правительство должно разрешить слабослышащим водителям получать водительское удостоверение.

В МВД пояснили, что по закону реклама на транспортных средствах должна быть согласована, в противном случае водителя могут отстранить от управления.