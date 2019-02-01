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Власть

ФУГИ хотят преобразовать в аналог казахстанского «Самрук Казына»

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев рассказал на заседании парламентской фракции СДПК, как хотят преобразовать фонд.

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По его словам, ФУГИ превратят в аналог казахстанского «Самрук Казына».

«Мы предлагаем проанализировать опыт Казахстана. Самое главное, приверженность на уровне высшего руководства. Это позволит компаниям работать более эффективно. В этом году мы хотим создать ОАО «Национальная управляющая компания». В настоящее время активы фонда — 151 миллиард сомов. В 2021-м надеемся создать холдинг», — сказал Ренат Тулебердиев.

Он добавил, что в будущем ФУГИ намерен отказаться от бюджетных средств. «Каждый год мы берем деньги из бюджета на наши программы. Чтобы не брать, будем вкладывать свои инвестиции. Авиация, табачная отрасль сейчас простаивают. Если мы найдем немного оборотных средств, можно было бы поднять эти отрасли. К 2032 году наш вклад в ВВП составит 20 процентов без учета Кумтора. Большим препятствием будет закон о госзакупках, который мы вынуждены исполнять», — отметил Ренат Тулебердиев.
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