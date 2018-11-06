Фонд госимущества хотят превратить в аналог «Самрук Казына» или фонда Сингапура

Фонд по управлению госимуществом должен преобразоваться в управляющую компанию по примеру фонда «Самрук Казына» и Сингапурского фонда. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, в настоящее время остро обсуждается вопрос об оценочной деятельности. Разработать и принять закон об оценочной деятельности в Кыргызстане нельзя, потому что это будет противоречить договору о ЕАЭС. Можно внести определенные нормы в закон о приватизации госимущества. Но и это не гарантирует того, что оценка имущества действительно будет эффективной, отметил чиновник.

«Я согласен к Экматом Байбакпаевым, что пока ФУГИ не будет получать процент от продажи приватизированного имущества, толку не будет. Всегда будут оставаться лазейки. Мы предлагали закон о холдингах, однако он не прошел. Сейчас снова ведем эту работу, чтобы превратить ФУГИ в управляющую компанию. Мы снова разработаем нужный законопроект. Если депутаты поддержат, будем благодарны», — подчеркнул Олег Панкратов.