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Автошколы — самое слабое звено?

Автошколы — самое слабое звено? или Еще раз о трагических ДТП в контексте реальных (без купюр) причинно-следственных связей


Растущее количество ДТП со многими человеческими жертвами не только пугает, но и требует немедленного решения проблемы восстановления безопасного дорожного движения.

Вместо кардинального решения этой ставшей жизненно важной проблемы госструктуры ищут, кто виноват.

Так в числе чуть ли не главных источников неприятностей оказались автошколы.

Почему руководство автошкол считает такое заявление как минимум глупым? Где, по их мнению, кроются истинные первопричины? Что они предлагают в качестве реальных шагов в улучшении ситуации с ДТП?

В пресс-конференции принимают участие:

Жылдыз Мурзабекова — вице—президент Ассоциации автошкол и автомобилистов,

Дмитрий Глазунов — директор автошколы при КРСУ, д.т.н., профессор,

Рысбек Шарипов — директор автошколы «Профи-класс»,

Бектур Карынбаев — директор автошколы «БИМ Строй-сервис»,

Алисултан Ташиев — Министерство образования и науки КР, куратор лицензионного отдела автошкол,

представитель Департамента государственной регистрации транспортных средств и водительского состава.
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