Изображения iPhone X Plus появились в Интернете. Фотографии нового смартфона от Apple опубликовал японский портал Mac Otakara.

Предполагается, что iPhone X Plus получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей. Размеры гаджета сопоставимы с iPhone 8 Plus. Это видно на фото, где два смартфона расположены рядом.

По данным японского ресурса, iPhone X Plus будет толще оригинальной модели на 0,2 миллиметра из-за другого модуля основной камеры.

Более бюджетные модели iPhone, которые также ожидают в этом году, получат камеру TrueDepth, технологию Face ID и 6-дюймовый LCD-экран.

По данным инсайдеров, в iOS 12 аутентификация с помощью Face ID станет возможной и в том случае, когда смартфон находится не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении.

Презентация новых гаджетов от Apple состоится на конференции разработчиков WWDC 2018, которая пройдет с 4 по 8 июня в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе.