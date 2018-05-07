Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты

Аналитическая компания Strategy Analytics использовала данные о поставках гаджетов за первый квартал 2018 года. В общей сложности за это время продали 345 миллионов смартфонов, сообщил RG Digital.

Как уточняет со ссылкой на исследование портал Business Wire, самым продаваемым в мире смартфоном в первом квартале стал iPhone X. На рынок за первые три месяца Apple поставила 16 миллионов единиц. Это пять процентов от объема всего рынка смартфонов.

С начала продаж в ноябре 2017-го Apple реализовала почти 50 миллионов iPhone X.

На втором и третьем месте iPhone 8 и iPhone 8 Plus (12,5 и 8,3 миллиона единиц). Четвертое место опять у «яблочного» гаджета — iPhone 7 (5,6 миллиона штук).

Самыми продаваемыми Android-смартфонами стали Xiaomi Redmi 5A (5,4 миллиона) и Samsung Galaxy S9 Plus (5,3 миллиона). Они расположились на пятой и шестой строчках.

Как отметили аналитики, модель Xiaomi оказалась наиболее популярной в Индии и Китае.

Ожидается, что по итогам года пальма первенства среди Android-смартфонов достанется флагману Samsung.