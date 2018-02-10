WhatsApp запустил собственную платежную систему

Мессенджер WhatsApp начал в Индии тестирование новой функции платежей, которая позволит людям отправлять деньги другим пользователям мессенджера, исключая торговые счета. Об этом сообщило издание techcrunch.com.

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В настоящее время бета-версия доступна на iOS и Android, а денежные переводы возможны только между кошельками WhatsApp Pay. Однако разработчики планируют создать условия, при которых платежная система могла бы работать и с другими сервисами.

Компания уже заключила договоры с ведущими банками Индии, включая Государственный банк, ICICI Bank, HDFC Bank, and Axis Bank. Таким образом, пользователи смогут синхронизировать новый платежный сервис со своей банковской картой.

Пока не сообщают, когда WhatsApp Pay будет доступна пользователям в других странах.