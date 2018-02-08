WhatsApp тестирует функцию, которая понравится многим пользователям

Пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшее время получат доступ к новой функции. Речь о групповых голосовых и видеозвонках, сообщил портал WABetaInfo.

Необычную возможность эксперты обнаружили в версии WhatsApp 2.18.39 для мобильных устройств на базе операционной системы Android.

Добавлять людей в групповой звонок можно с помощью специальной кнопки Add person, которая появится в обновленном интерфейсе мессенджера. Согласно имеющимся данным, участвовать в конференц-звонках смогут до пяти человек.

Когда появится релиз WhatsApp с новой возможностью, пока неизвестно. Кроме того, не раскрываются сроки появления функции в версии для iOS.