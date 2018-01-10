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Техноблог

Новый шлем виртуальной реальности представила компания НТС

Фото FeverClan. Очки виртуальной реальности Vive Pro

Компания HTC анонсировала обновленную версию шлема виртуальной реальности Vive. Устройство показали на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе, сообщил Life. Шлем получил приставку Pro.

Общее разрешение обновленного устройства составляет 2880×1600 (у обычной версии — 2160×1200). Угол обзора остался прежний — 110 градусов.

Теперь разработчики с помощью встроенных камер смогут добавлять в свои проекты элементы дополненной реальности. Также HTC встроила в шлем наушники и распределила вес так, чтобы Vive Pro не казался тяжелым.

Вместе с этим производители анонсировали собственный модуль беспроводного подключения Vive к компьютеру. Устройство Vive Wireless Adaptor использует технологию WiGig от Intel. Это позволит обеспечить минимальные задержки и отсутствие помех со стороны других беспроводных устройств.

Еще одна новинка от HTC — Viveport VR. Платформа позволит тестировать и покупать VR-контент непосредственно в виртуальной реальности.

Поставки HTC Vive Pro начнутся в первом квартале 2018 года. Цену и точные сроки производитель озвучит позже. Продажи Vive Wireless Adaptor стартуют в третьем квартале. Viveport VR уже находится в раннем доступе.
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