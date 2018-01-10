Новый шлем виртуальной реальности представила компания НТС

Компания HTC анонсировала обновленную версию шлема виртуальной реальности Vive. Устройство показали на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе, сообщил Life. Шлем получил приставку Pro.

Общее разрешение обновленного устройства составляет 2880×1600 (у обычной версии — 2160×1200). Угол обзора остался прежний — 110 градусов.

Теперь разработчики с помощью встроенных камер смогут добавлять в свои проекты элементы дополненной реальности. Также HTC встроила в шлем наушники и распределила вес так, чтобы Vive Pro не казался тяжелым.

Вместе с этим производители анонсировали собственный модуль беспроводного подключения Vive к компьютеру. Устройство Vive Wireless Adaptor использует технологию WiGig от Intel. Это позволит обеспечить минимальные задержки и отсутствие помех со стороны других беспроводных устройств.

Еще одна новинка от HTC — Viveport VR. Платформа позволит тестировать и покупать VR-контент непосредственно в виртуальной реальности.

Поставки HTC Vive Pro начнутся в первом квартале 2018 года. Цену и точные сроки производитель озвучит позже. Продажи Vive Wireless Adaptor стартуют в третьем квартале. Viveport VR уже находится в раннем доступе.