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Техноблог

Google представила новую линейку смартфонов Pixel

Корпорация Google на онлайн-презентации Made by Google 2024 представила ряд новых смартфонов Pixel, включая раскладушку Pixel 9 Pro Fold. Несмотря на то, что тестирование бета-версии Android 15 находится на решающей стадии, поставляться новинки будут с Android 14.

Google
Фото Google

Базовая модель Pixel 9 обладает чипом Tensor G4, оперативной памятью на 12 ГБ и целым рядом функций на основе ИИ, включая возможность объединить людей на двух фотографиях в один снимок. У смартфона основная камера на 50 МП и фронтальная — на 10,5 МП, стоимость новинки составит $799. Устройство будет поставляться в черном, зеленом, розовом и белом цветах.

Модель Pro впервые стала доступна в двух размерах. Pixel 9 Pro оснащен экраном на 6,3 дюйма, а Pro XL — 6,8 дюйма. Устройства обладают основной камерой на 50 МП и фронтальной — на 42 МП, а также оперативной памятью на 16 ГБ. У смартфонов будет поддержка ИИ, в том числе функция Pixel Screenshot, которая позволит найти нужный скриншот среди хранящихся на устройстве снимков. Стоимость Pixel 9 Pro начинается от $999, а Pixel 9 Pro XL — от $1 тысяча 99.

Складывающийся смартфон Pixel 9 Pro Fold обладает экраном в 8 дюймов, что делает устройство самым большим смартфоном-раскладушкой на рынке. Устройство обладает основной камерой на 48 МП, а также парой фронтальных камер — каждая на 10 МП. У смартфона процессор Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти. Стоимость новинки составит $1 тысяча 799 за версию с накопителем на 256 ГБ и $1 тысяча 919 — за вариант с 512 ГБ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302108/
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