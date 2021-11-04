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Техноблог

Акции Tesla бьют рекорды. Компания стоит уже более $1,2 триллиона

Фото из интернета

По данным биржи Nasdaq, акции производителя электромобилей Tesla подорожали до $1 тысячи 215,39, установив новый рекорд. Рыночная капитализация Tesla достигла $1 триллиона 219 миллионов, сообщил портал iXBT.com.

Неделю назад стало известно, что Hertz Global Holdings Inc заказала 100 тысяч электромобилей Tesla, после чего акции компании Илона Маска резко выросли.

2 ноября глава компании уточнил, что контракт на поставку 100 тысяч электромобилей компании Hertz пока не подписан. После акции начали дешеветь, но это продолжалось недолго.

Недавно Tesla стала первой автомобильной компанией, капитализация которой превысила $1 триллион. Темпы роста компании впечатляют, и, возможно, отметку в $2 триллиона Tesla возьмет гораздо быстрее.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/212668/
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