23:21
USD 84.62
EUR 98.89
RUB 1.14
Техноблог

Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot

Компания Tesla уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя компании Илона Маска.

из интернета
Фото из интернета. Прототип робота-гуманоида Tesla Bot

Отмечается, что ростом робот будет 172 сантиметра и весом 57 килограммов. Вместо лица — экран с полезной информацией, а руками и ногами будут управлять 40 сервоприводов.

Робот сможет использовать некоторые из существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.

По словам Илона Маска, робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды.

Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/204599/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск запустит первый спутник для трансляции рекламы в космосе
Интернет от Илона Маска. Кыргызстан посетили представители SpaceX
Илон Маск теряет состояние, но еще в тройке самых богатых людей мира
Стартап Илона Маска показал играющую «силой мысли» в видеоигры обезьяну
Boston Dynamics показала нового робота. Он приспособлен работать на складах
Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион
Прототип корабля SpaceX Starship Илона Маска взорвался после успешного полета
Бизнесмен Илон Маск создает новый город в Техасе
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество
В Китае поссорились роботы-библиотекари
Популярные новости
Honor запустит смартфоны по&nbsp;всему миру с&nbsp;поддержкой Google Mobile Services Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Google Mobile Services
В&nbsp;Twitter теперь можно будет пожаловаться на&nbsp;твиты с&nbsp;ложной информацией В Twitter теперь можно будет пожаловаться на твиты с ложной информацией
Бизнес
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
20 августа, пятница
23:03
Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla B...
22:42
В ЕАЭС создается рабочая группа по цифровой трансформации
22:04
Торговцы возле площади Ала-Тоо в Бишкеке мешают прохожим
21:48
Бишкекчане просят нанести разметку пешеходного перехода на улице Тоголока Молдо
21:21
Кыргызстанцы могут пройти повышение квалификации по психологии бесплатно