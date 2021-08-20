Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot

Компания Tesla уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя компании Илона Маска.

Фото из интернета. Прототип робота-гуманоида Tesla Bot

Отмечается, что ростом робот будет 172 сантиметра и весом 57 килограммов. Вместо лица — экран с полезной информацией, а руками и ногами будут управлять 40 сервоприводов.

Робот сможет использовать некоторые из существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.

По словам Илона Маска, робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды.

Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.