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Техноблог

«Яндекс» позволил пользователям удалять все свои данные

«Яндекс» разрешил пользователям управлять своими данными. Теперь в личном кабинете можно запросить архив с информацией, накопленной разными сервисами компании, и удалить его. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

В архиве будут храниться данные из более чем 50 сервисов. Чтобы его сформировать, потребуется несколько дней, затем файл с архивом появится в личном кабинете пользователя «Яндекс ID».

Сейчас удалить данные можно из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». В течение года в список войдут все основные сервисы компании.

При этом процесс удаления отменить нельзя, а без определенного набора данных работа некоторых сервисов будет ограничена. Так, в частности, без информации об истории прослушиваний рекомендации «Музыки» будут неточными.

В «Яндексе» отметили, что большая часть информации и так стирается с серверов в течение суток, но некоторые данные по закону необходимо хранить определенное время. Когда пользователь оформляет запрос на удаление, «Яндекс» приостанавливает обработку такой информации. Когда положенный по закону срок истечет, информацию сотрут.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/196033/
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