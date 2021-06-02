«Яндекс» позволил пользователям удалять все свои данные

«Яндекс» разрешил пользователям управлять своими данными. Теперь в личном кабинете можно запросить архив с информацией, накопленной разными сервисами компании, и удалить его. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

В архиве будут храниться данные из более чем 50 сервисов. Чтобы его сформировать, потребуется несколько дней, затем файл с архивом появится в личном кабинете пользователя «Яндекс ID».

Сейчас удалить данные можно из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». В течение года в список войдут все основные сервисы компании.

При этом процесс удаления отменить нельзя, а без определенного набора данных работа некоторых сервисов будет ограничена. Так, в частности, без информации об истории прослушиваний рекомендации «Музыки» будут неточными.

В «Яндексе» отметили, что большая часть информации и так стирается с серверов в течение суток, но некоторые данные по закону необходимо хранить определенное время. Когда пользователь оформляет запрос на удаление, «Яндекс» приостанавливает обработку такой информации. Когда положенный по закону срок истечет, информацию сотрут.