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Техноблог

Xiaomi готовит смартфон с выдвижной поворотной камерой

Xiaomi Mobile Software подала в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) патент на дизайн смартфона с выдвижным модулем поворотной камеры. Сегодня опубликована документация, которая содержит краткое описание и изображения смартфона, сообщают зарубежные СМИ.

В обычном состоянии это смартфон без вырезов и отверстий в экране, при этом он не имеет подэкранной фронтальной камеры. Xiaomi выбрала для этой модели вращающуюся всплывающую камеру. Такая конструкция будет впервые использоваться в смартфонах Xiaomi.

Сзади видна тройная камера, при этом средний объектив является очень большим, предположительно под ним расположен датчик изображения разрешением 108 Мп. Когда пользователь хочет сделать селфи, камера выдвигается и поворачивается. Похожая система была реализована в Samsung Galaxy A80, который был выпущен в 2019 году.

из интернета
Фото из интернета. Samsung Galaxy A80

На верхней части устройства нет кнопок или разъемов. Внизу виден слот для SIM-карты, разъем USB-C и отверстия громкоговорителя. Слева находится качелька регулировки громкости, а справа — две кнопки. Предположительно верхняя кнопка отвечает за включение/отключение смартфона, а нижняя предназначена для камеры.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/193994/
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