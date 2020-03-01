Какой смартфон самый крутой? А каким вы пользуетесь в жизни? Опрос

Сегодня на рынке представлено огромное количество разнообразных смартфонов. Есть дорогие и бюджетные, есть марки, о которых мечтают многие, хотя вынужденно покупают более дешевые модели. И давно уже не утихают споры, какие смартфоны самые крутые. Что ж, давайте составим свой собственный рейтинг. Кстати, если вашему сердцу мила не одна определенная марка, можете выбрать несколько вариантов ответов.

И да, после рейтинга вас еще ждет небольшой опрос. Так что смело долистывайте новость до конца.

Так, а теперь обещанный опрос. Мы хотим выяснить, насколько совпадают ваши желания с реальностью. Кстати, здесь только один вариант для ответа.