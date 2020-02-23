20:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Появились первые изображения кроссовера Kia Sorento нового поколения

Фото Kia. Kia Sorento

Компания Kia опубликовала первые официальные изображения кроссовера Sorento четвертого поколения, которые демонстрируют общий вид и интерьер машины. Об этом сообщила «Популярная механика».

Kia Sorento нового поколения дебютирует на Женевском автосалоне 3 марта.

Kia
Фото Kia. Kia Sorento

Машина получила более длинный капот и увеличенную колесную базу. Кроссовер оборудовали новой светодиодной оптикой с разделенными по вертикали задними фонарями.

Kia
Фото Kia. Салон Kia Sorento

Интерьер модели также изменился. Машина получила цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Вместо традиционного рычага коробки переключения передач используется шайба.

Kia
Фото Kia. Салон Kia Sorento

Официальной информации о технической начинке нового Sorento пока нет. По слухам, кроссовер получит 2,2-литровый турбодизель, бензиновый мотор объемом 1,6 литра, 1,6-литровый турбированный мотор и 2,5-литровый атмосферный двигатель, а несколько позже и гибридную версию.

Ожидается, что машина будет доступна в 5- и 7-местном исполнении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144459/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Иссык-Куля ищет владельца автомобиля Subaru Outback
В ключи для автомобиля превратят iPhone и Apple Watch
Mazda выпустит новый маленький городской кроссовер
Спорткар для ледовых гонок создала Bentley
Топ-5 самых комфортных автомобилей в мире
Цифра дня. 1,2 миллиона запросов поступило на сервис Carcheck за три месяца
Sony разработала собственный автомобиль
Toyota отказалась от производства легендарного седана Mark X
Первый серийный автомобиль без руля появится уже в 2020 году
Госветинспекция получила машины. Премьер запретил использовать их в личных целях
Популярные новости
Скрытое послание нашли в&nbsp;египетском саркофаге Скрытое послание нашли в египетском саркофаге
Истребитель F-35 смог зависнуть в&nbsp;воздухе на&nbsp;несколько секунд Истребитель F-35 смог зависнуть в воздухе на несколько секунд
Завораживающие фотографии Земли сделал космический парусник Завораживающие фотографии Земли сделал космический парусник
Храм XII века до&nbsp;нашей эры обнаружили в&nbsp;Израиле Храм XII века до нашей эры обнаружили в Израиле
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
23 февраля, воскресенье
20:29
Появились первые изображения кроссовера Kia Sorento нового поколения Появились первые изображения кроссовера Kia Sorento нов...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился во всех районах
19:06
Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии по борьбе
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, лекции, кинопремьеры
18:30
24 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет