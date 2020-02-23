Появились первые изображения кроссовера Kia Sorento нового поколения

Компания Kia опубликовала первые официальные изображения кроссовера Sorento четвертого поколения, которые демонстрируют общий вид и интерьер машины. Об этом сообщила «Популярная механика».
Kia Sorento нового поколения дебютирует на Женевском автосалоне 3 марта.
Машина получила более длинный капот и увеличенную колесную базу. Кроссовер оборудовали новой светодиодной оптикой с разделенными по вертикали задними фонарями.
Интерьер модели также изменился. Машина получила цифровую приборную панель диагональю
Официальной информации о технической начинке нового Sorento пока нет. По слухам, кроссовер получит 2,2-литровый турбодизель, бензиновый мотор объемом 1,6 литра, 1,6-литровый турбированный мотор и 2,5-литровый атмосферный двигатель, а несколько позже и гибридную версию.
Ожидается, что машина будет доступна в 5- и 7-местном исполнении.