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Техноблог

Бюджетный смартфон Galaxy A20s представила компания Samsung

Фото Gadgets 360. Samsung Galaxy A20s

Компания Samsung официально объявила о запуске смартфона Galaxy A20s, который заменит выпущенный ранее бюджетный Galaxy A20. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1520×720 точек. Тип экрана не уточняют, однако в Galaxy A20 использовали технологию AMOLED.

Производитель не уточнил модель процессора, указывая только восемь ядер. Ранее сообщали, что смартфон получит Snapdragon 450.

Память варьируется — 3/4 гигабайта оперативной и 32/64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой карт microSD до 512 гигабайт. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Фото SoyaCincau.com. Три модуля камеры Samsung Galaxy A20s
На задней панели трехмодульная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным широкоугольником и 5-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера получила разрешение 8 мегапикселей.

Сзади также сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера отвечает за разблокировку с помощью распознавания лица.

В продаже доступны четыре варианта цвета корпуса: черный, красный, зеленый и синий.

Фото SoyaCincau.com. Samsung Galaxy A20s

Компания Samsung не уточнила дату начала продаж Galaxy A20s, как и его цену. Можно предположить, что он будет незначительно дороже предшественника, который продают по 12-13 тысяч сомов.
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