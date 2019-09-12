«Молодежный» пауэрбанк с беспроводной зарядкой выпустила Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый пауэрбанк Youth Edition емкостью 10 000 мАч. Об этом сообщил портал RG Digital.
Как и стандартная версия, новинка поддерживает двустороннюю проводную быструю зарядку 18 ватт и беспроводную 10 ватт. Отличие «молодежного» издания в использовании поликарбоната вместо металла в материалах корпуса. За счет этого толщина уменьшилась на
На выбор два варианта расцветки — черный и белый. И самое главное отличие — Youth Edition станет доступнее в плане стоимости.
Заявлена совместимость со всеми современными флагманами основных производителей мобильной техники, включая Apple, Samsung и других.
Устройство поступило в продажу сегодня, 12 сентября, его цена составит 129 юаней (около 1 тысячи 100 сомов).