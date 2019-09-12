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Техноблог

«Молодежный» пауэрбанк с беспроводной зарядкой выпустила Xiaomi

Фото gizmochina. Пауэрбанк Youth Edition

Компания Xiaomi представила новый пауэрбанк Youth Edition емкостью 10 000 мАч. Об этом сообщил портал RG Digital.

Как и стандартная версия, новинка поддерживает двустороннюю проводную быструю зарядку 18 ватт и беспроводную 10 ватт. Отличие «молодежного» издания в использовании поликарбоната вместо металла в материалах корпуса. За счет этого толщина уменьшилась на 1,8 миллиметра, а вес — на 75 граммов.

На выбор два варианта расцветки — черный и белый. И самое главное отличие — Youth Edition станет доступнее в плане стоимости.

Фото gizmochina. Пауэрбанк Youth Edition
Все остальные параметры остались прежними: два порта — полноразмерный USB и Type-C, четыре светодиода для индикации уровня заряда батареи и пятый для беспроводной зарядки.

Заявлена совместимость со всеми современными флагманами основных производителей мобильной техники, включая Apple, Samsung и других.

Устройство поступило в продажу сегодня, 12 сентября, его цена составит 129 юаней (около 1 тысячи 100 сомов).
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