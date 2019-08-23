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Техноблог

Самые качественные фото iPhone 11 и чего ждать от их новой камеры

Фото Business Insider. Макет iPhone 11 Pro

Меньше чем через три недели Apple представит линейку новых iPhone, но уже известно, как они будут выглядеть. Об этом пишет портал @hi-tech.

По его данным, за последние месяцы появилось много рендеров будущих смартфонов. На их основе подготовили качественные макеты, которые позволяют оценить, как устройства будут выглядеть.

Основные элементы дизайна iPhone 11 и Pro-версий сохранятся от моделей 2018 года — это касается габаритов и лицевой стороны.

Из-за нового модуля для камер может незначительно измениться толщина гаджетов. Все iPhone 2019 года получат крупный квадратный модуль, в котором у iPhone 11 установлены две камеры, а у iPhone 11 Pro и Pro Max — три.

По данным Bloomberg, из-за этих камер новое поколение смартфонов Apple сможет похвастать заметным улучшением качества фото- и видеосъемки.

Все гаджеты работают на базе процессора A13 Bionic. Чип получил сопроцессор, известный как AMX или «матрица», который отвечает за массивные вычисления, снижая нагрузку на основной процессор.

Третья камера в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max позволит смартфонам снимать с широким углом захвата. Главная особенность работы новых сенсоров в использовании искусственного интеллекта — устройство делает фото на три камеры одновременно, после алгоритм объединяет их в один кадр и исправляет недостатки.

Новая система позволит делать фото более высокого разрешения и поможет улучшить качество снимков в условиях недостаточной освещенности.

Фото 9to5mac. iPhone 11 Pro

Сейчас iPhone считается одним из лучших смартфонов для съемки видео. iPhone 11 должен надолго лишить Apple конкурентов. Разработчики намерены приблизить видеосъемку в iPhone 11 к профессиональному уровню. Пользователи смогут ретушировать, применять эффекты, работать с цветом и кадром непосредственно во время записи роликов.

iPhone 11 получит улучшенный датчик Face ID с более широким полем зрения — владельцам устройств будет проще разблокировать их, даже когда девайс лежит ровно на столе.

Единственная деталь новой линейки «яблочных» смартфонов, вокруг которой до сих пор ведется обсуждение, — это разъем для зарядки. Согласно некоторым источникам, в этом году iPhone может получать USB Type-C вместо Lightning, как iPad Pro 2018 года.

Apple должна представить смартфоны на презентации 10 сентября. Спустя 10 дней новинки доберутся до магазинов.
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