Самые качественные фото iPhone 11 и чего ждать от их новой камеры

Меньше чем через три недели Apple представит линейку новых iPhone, но уже известно, как они будут выглядеть. Об этом пишет портал @hi-tech.

По его данным, за последние месяцы появилось много рендеров будущих смартфонов. На их основе подготовили качественные макеты, которые позволяют оценить, как устройства будут выглядеть.

Основные элементы дизайна iPhone 11 и Pro-версий сохранятся от моделей 2018 года — это касается габаритов и лицевой стороны.

Из-за нового модуля для камер может незначительно измениться толщина гаджетов. Все iPhone 2019 года получат крупный квадратный модуль, в котором у iPhone 11 установлены две камеры, а у iPhone 11 Pro и Pro Max — три.

По данным Bloomberg, из-за этих камер новое поколение смартфонов Apple сможет похвастать заметным улучшением качества фото- и видеосъемки.

Все гаджеты работают на базе процессора A13 Bionic. Чип получил сопроцессор, известный как AMX или «матрица», который отвечает за массивные вычисления, снижая нагрузку на основной процессор.

Третья камера в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max позволит смартфонам снимать с широким углом захвата. Главная особенность работы новых сенсоров в использовании искусственного интеллекта — устройство делает фото на три камеры одновременно, после алгоритм объединяет их в один кадр и исправляет недостатки.

Новая система позволит делать фото более высокого разрешения и поможет улучшить качество снимков в условиях недостаточной освещенности.

Фото 9to5mac. iPhone 11 Pro

Сейчас iPhone считается одним из лучших смартфонов для съемки видео. iPhone 11 должен надолго лишить Apple конкурентов. Разработчики намерены приблизить видеосъемку в iPhone 11 к профессиональному уровню. Пользователи смогут ретушировать, применять эффекты, работать с цветом и кадром непосредственно во время записи роликов.

iPhone 11 получит улучшенный датчик Face ID с более широким полем зрения — владельцам устройств будет проще разблокировать их, даже когда девайс лежит ровно на столе.

Единственная деталь новой линейки «яблочных» смартфонов, вокруг которой до сих пор ведется обсуждение, — это разъем для зарядки. Согласно некоторым источникам, в этом году iPhone может получать USB Type-C вместо Lightning, как iPad Pro 2018 года.

Apple должна представить смартфоны на презентации 10 сентября. Спустя 10 дней новинки доберутся до магазинов.