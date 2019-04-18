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Смартфон Galaxy Fold с гибким экраном сломался за пару дней тестирования

Фото Twitter журналиста CNBC Стива Ковача. У смартфона перестала работать половина экрана

Журналисты The Verge, CNBC, Bloomberg и блогер Маркес Браунли рассказали о проблемах с экраном смартфона Galaxy Fold. Все обозреватели на момент поломок использовали устройство с гибким дисплеем не больше двух дней, пишет издание TJournal.

Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что на экране его смартфона возникли артефакты после того, как на месте сгиба появилась выпуклость. По мнению журналиста, причиной мог стать мелкий мусор, попавший внутрь устройства.

У Стива Ковача из CNBC перестала работать половина экрана. С похожей проблемой столкнулся Марк Гурман из Bloomberg.

«Экран на моем обзорном образце Galaxy Fold полностью вышел из строя за два дня. Трудно понять, массово это или нет», — написал журналист.

На поломку экрана пожаловался и блогер Маркес Браунли. Он отметил, что его дисплей почернел после удаления защитной пленки с экрана. Как оказалось, ее сняли и Бон с Гурманом. Стив Ковач оказался единственным из обозревателей, у кого смартфон сломался без очевидных причин.

Фото Марка Гурмана. Защитное покрытие сгибаемого экрана Galaxy Fold

Пока неизвестно, связана ли поломка с удалением защитного слоя, однако в Samsung пояснили журналистам, что ее нельзя было снимать. При этом обозреватели отметили, что об этом не предупреждают в документации к смартфону, а пленка начинает пузыриться по краям и легко убирается.

До проблем с экранами журналисты рассказали о первых впечатлениях от устройства. Почти все обозреватели оставили сдержанные либо положительные отзывы о Galaxy Fold.

Фото из интернета. Смартфон Galaxy Fold

По данным ТАСС, Samsung Electronics изучает сообщения о проблемах со смартфоном Galaxy Fold. «Мы внимательно изучим данные смартфоны, чтобы точно определить причину проблемы», — обещают в компании.

Galaxy Fold — первый складной смартфон Samsung Electronics. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном — как планшет. Гаджет имеет два экрана — 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй — в качестве планшета.
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