Lexus представил свой первый и шикарный минивэн

Мировая премьера первого минивэна Lexus LM состоялась в автосалоне в Шанхае. Об этом сообщил портал «За рулем».

В основу автомобиля лег минивэн Toyota Alphard, что традиционно для марки брать за основу своих машин модели Toyota.

Новый минивэн Lexus получил вызывающий дизайн передней части, отличающийся гигантской решеткой радиатора и узкими фарами. Задняя оптика новинки вытянута в полоску.

Внутри минивэн получил более дорогие материалы отделки, новые кресла с тачскрином между ними и премиальную медиасистему. Салон при этом рассчитан всего на четырех людей, включая водителя. Два задних кресла отделены от передних перегородкой и огромным монитором.

Lexus LM получил ту же силовую установку, которой на внутреннем рынке Японии оснащается Alphard. Это гибрид из 2,5-литрового бензинового двигателя мощностью 152 лошадиные силы и двух электромоторов.

Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет от $75 тысяч. Сколько будет стоить минивэн Lexus LM, неизвестно, но, скорее всего, дороже минимум на $15-25 тысяч.