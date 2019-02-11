NASA опубликовало панораму Марса, сделанную аппаратом Curiosity

Марсоход Curiosity сделал 122 фотографии на хребте Веры Рубин, из снимков сотрудники NASA сформировали большую панораму. Панорамное видео опубликовали на сайте национального аэрокосмического агентства (США).

Curiosity работал на хребте Веры Рубин с 2017 года. Сейчас он покинул точку и начал двигаться на юг, чтобы изучать глиняные отложения на поверхности Марса.

Снимки получены с помощью камеры Mastcam. Потом аппарат передает изображения на Землю. Реальные снимки с Curiosity выглядят блеклыми и малоинформативными, поэтому в NASA их окрашивают, чтобы сделать нагляднее.