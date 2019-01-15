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Техноблог

Ученые выяснили, чем отличаются владельцы iPhone от пользователей Android

Фото GETTY IMAGES. Это первое исследование, выявившее связь между типом смартфона и особенностями характера его владельца

Группа исследователей британских университетов Линкольна и Ланкастера изучила поведение и привычки более 500 пользователей смартфонов. Ученые определили, по каким причинам они выбирают iPhone или Android-гаджеты, сообщила ВВС.

Исследователи пришли к выводу, что смартфон отражает привычки его владельца. По их мнению, те, кто предпочитает Android, более искренние, чем покупатели iPhone.

Пользователи смартфонов от Apple младше по возрасту и более открыты. При этом женщин, предпочитающих iPhone, в два раза больше, чем мужчин. Android-гаджеты в свою очередь чаще выбирают мужчины, причем более старшего возраста.

Фото GETTY IMAGES. Женщины чаще отдают предпочтение iPhone, чем мужчины

Одна из авторов исследования Хизер Шоу считает, что смартфоны стали «мини-цифровой версией» владельца. «Многим не нравится, когда их гаджеты берут другие люди. По смартфонам можно сказать многое о нас», — полагает ученый.

Еще один факт: пользователи, предпочитающие iPhone, не богаче владельцев Android-смартфонов. Однако первые больше обеспокоены тем, что их гаджет воспринимается как показатель некоего статуса. «Яблокофилы» также более эмоциональны.

Фото GETTY IMAGES. Те, кто предпочитает Android — более искренние люди, чем покупатели айфонов, считают ученые

Авторы исследования разработали компьютерную программу, которая может угадать, каким смартфоном владеет человек.

«Мы создали статистическую модель, задав людям несколько вопросов о них самих. Исходя из этих данных, программа в 70 процентах случаев угадывает, какой телефон лежит в кармане того или иного человека», — сказал ученый Дэвид Эллис.

  • 90 процентов смартфонов, продаваемых по всему миру, работают либо на операционной системе Android, либо на iOS.
  • Операционная система Android самая популярная в мире. На ее долю приходится 88 процентов мирового рынка.
  • У iOS второе место с большим отставанием. На ее долю приходится 12 процентов рынка.
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