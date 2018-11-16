Facebook ужесточит контроль за публикуемым контентом

Компания Facebook намерена создать независимый орган, который поможет социальной сети бороться с контентом, нарушающим ее правила. Об этом сообщил на своей странице глава компании Марк Цукерберг.

По его словам, независимый орган будет рассматривать жалобы пользователей социальной сети на удаление публикаций, нарушающих правила Facebook. Новый орган, как планируется, появится в 2019-м.

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«В следующем году мы планируем создать новый способ обжалования решений по контенту в независимом органе, решения которого станут обязательными для исполнения. Цель органа — соблюдение принципа предоставления людям права голоса с одновременным обеспечением их безопасности», — написал Марк Цукерберг.

Глава Facebook отметил, что проект — на ранней стадии разработки. Пока неизвестно, кто именно войдет в независимый орган, работа которого, считает Марк Цукерберг, покажет, что решения об удалении неприемлемых публикаций принимаются в интересах общества.