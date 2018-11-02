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Техноблог

В WhatsApp придумали, где разместят рекламу в мессенджере

Рекламные вставки в мессенджере WhatsApp будут видны в разделе статусов — там, где пользователи обмениваются короткими видео или фотографиями, которые исчезают через 24 часа. Об этом сообщил портал RG Digital.

Вице-президент WhatsApp Крис Дениелс заявил, что реклама в мессенджере появится совсем скоро.

Комментируя нововведение, он подчеркнул, что это будет основной способ монетизации WhatsApp и возможность для компаний получить доступ к аудитории мессенджера.

В Facebook отметили, что статусами WhatsApp ежедневно пользуется около 450 миллионов человек.

Создатели приложения изначально не планировали монетизировать его с помощью рекламы. Желание соцсети Facebook, нового владельца WhatsApp, зарабатывать на мессенджере, вынудило их покинуть проект.

В настоящее время WhatsApp используют более 1,5 миллиарда человек во всем мире.
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