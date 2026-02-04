14:09
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Спорт

В зимней Олимпиаде 2026 из стран Центральной Азии примут участие 40 спортсменов

В зимней Олимпиаде 2026 из стран Центральной Азии примут участие 40 спортсменов.

Самая большая делегация у Казахстана — его будут представлять 36 спортсменов. Узбекистан и Кыргызстан отправили по два спортсмена.

Таджикистан третий год подряд не отправляет своих спортсменов на Игры.

Туркменистан в зимних Олимпиадах не участвовал никогда.

Напомним, в состав национальной сборной КР вошли Тимур Шакиров (горнолыжный спорт), его тренирует Игорь Борисов, и Артур Сапарбеков (лыжные гонки) — воспитанник тренера Александра Левданского.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Валь-ди-Фьемме. Артур Сапарбеков примет участие в соревнованиях по спринту классическим стилем и в гонке на дистанции 10 километров свободным стилем.

Тимур Шакиров заявлен в гигантском слаломе и слаломе. Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Бормио.

XXV зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.

В соревнованиях примет участие 2 тысячи 871 спортсмен из 93 стран мира. Будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.
Ссылка: https://24.kg/sport/360532/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН
На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов
Шанс поехать за рубеж. Школьников приглашают на национальную олимпиаду
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года
Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке
Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом
Огонь зимней Олимпиады — 2026 зажгли в Греции
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и&nbsp;Кайыркуль Шаршебаева вышли в&nbsp;полуфинал Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи
Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за&nbsp;золотую медаль Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
14:05
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть» В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть....
14:05
Спецпосланник Трампа объяснил причины ужесточения визовых правил для КР
13:58
В Бишкеке задержаны подозреваемые по делу о телефонном мошенничестве
13:55
Иранские катера пытались перехватить американский танкер в Ормузском проливе
13:50
«Айыл Банк» сменит название на «АБанк»