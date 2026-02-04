В зимней Олимпиаде 2026 из стран Центральной Азии примут участие 40 спортсменов.

Самая большая делегация у Казахстана — его будут представлять 36 спортсменов. Узбекистан и Кыргызстан отправили по два спортсмена.

Таджикистан третий год подряд не отправляет своих спортсменов на Игры.

Туркменистан в зимних Олимпиадах не участвовал никогда.

Напомним, в состав национальной сборной КР вошли Тимур Шакиров (горнолыжный спорт), его тренирует Игорь Борисов, и Артур Сапарбеков (лыжные гонки) — воспитанник тренера Александра Левданского.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Валь-ди-Фьемме. Артур Сапарбеков примет участие в соревнованиях по спринту классическим стилем и в гонке на дистанции 10 километров свободным стилем.

Тимур Шакиров заявлен в гигантском слаломе и слаломе. Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Бормио.

XXV зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.

В соревнованиях примет участие 2 тысячи 871 спортсмен из 93 стран мира. Будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.