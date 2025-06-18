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Спорт

Сеанс йоги для всех желающих проведет 21 июня в Бишкеке посольство Индии

В честь празднования 11-го Международного дня йоги в Бишкеке пройдет занятие в 8.00 напротив памятника Курманджан датке. Об этом сообщила пресс-служба посольства Индии.

Дипмиссия совместно с мэрией подготовила яркую культурную программу с угощениями. Занятие проведут инструктора по йоге посольства. Также выдадут футболки и кепки в порядке живой очереди.

В этом году День йоги отмечается под тематикой «Йога для единой Земли, единого здоровья» с акцентом на всеобщую привлекательность данного занятия в достижении гармонии и благополучия.

посольства Индии
Фото посольства Индии
Диппредставительство приглашает жителей Бишкека и близлежащих районов присоединиться к празднованию. Отмечается, что на время занятия всем предоставят коврики.

Для подтверждения участия нужно связаться с посольством Индии по электронной почте: dw.nade@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/sport/333165/
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