Чемпионат мира по борьбе среди юношей. У кыргызстанцев серебро и бронза

В Иордании завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юношей. У сборной Кыргызстана 9-е место в общем зачете.

Кыргызстанец Кутман Калбаев (до 51 килограмма) вышел в финал и стал серебряным призером, уступив борцу из Азербайджана Турану Дашдамирову.

Всего в соревнованиях от КР участвовали девять спортсменов. Кутман Калбаев (до 51 кг) завоевал серебро.

Борец Бекжан Бейшембаев (до 45 килограммов) завоевал бронзу.

Остальным спортсменам не удалось попасть в тройки лидеров в своих весовых категориях.