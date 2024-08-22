Чемпионат мира по борьбе среди юношей. У кыргызстанцев серебро и бронза

В Иордании завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юношей. У сборной Кыргызстана 9-е место в общем зачете.
Кыргызстанец Кутман Калбаев (до 51 килограмма) вышел в финал и стал серебряным призером, уступив борцу из Азербайджана Турану Дашдамирову.
Всего в соревнованиях от КР участвовали девять спортсменов. Кутман Калбаев (до 51 кг) завоевал серебро.
Борец Бекжан Бейшембаев (до 45 килограммов) завоевал бронзу.
Остальным спортсменам не удалось попасть в тройки лидеров в своих весовых категориях.