Нас ждут две олимпийские свадьбы. Призеры Игр рассказали о своих планах

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Жоламан Шаршенбеков намерен жениться в этом году. Об этом спортсмен рассказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Сыграть свадьбу до конца 2024 года также планирует серебряный призер Игр-2024 Мунарбек Сейитбек уулу. По его словам, у него есть любимая девушка, с которой он хочет создать семью.

Напомним, Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже. В схватке за третье место по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов кыргызстанец оказался сильнее Мехди Мохсеннежада из Ирана.

Боксер из Кыргызстана Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. В весовой категории до 57 килограммов в финале он провел бой с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Судьи отдали победу сопернику кыргызстанца. На турнире кыргызстанец одержал три победы над спортсменами из Кубы, США и Болгарии.

Сегодня в Бишкеке прошла церемония торжественной встречи национальной сборной страны и призеров Олимпиады.