Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по самбо

Кыргызстанец Бектен Эркебай уулу завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боевому самбо. Результаты третьего дня соревнований, которые проходят в Бишкеке, появились на сайте международной федерации.

Он выступал в весовой категории до 88 килограммов.

Бекболот Токтогонов стал чемпионом мира в весовой категории свыше 98 килограммов. Ранее Дайырбек Карыяев в весовой категории до 79 килограммов в финале победил казахского спортсмена.

Серебро у Феликса Уланбекова (77 кг), бронза у Асылбек уулу Жамалбека (88 кг) и Саяка Бараканова (боевое самбо, 64 кг).

Напомним, в столице 11-13 ноября впервые в истории Кыргызстана прошел чемпионат мира по самбо.