14:09
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Спорт

Российские альпинистки первыми в мире покорили безымянный пик в Кыргызстане

Альпинистки из Красноярска первыми в мире покорили безымянный пик в Кыргызстане. Теперь они смогут дать сложному скальному пику название и составить маршрут для следующих покорителей вершины. Об этом сообщают российские СМИ.

Жительницы Красноярска Марина Попова и Мария Дюпина вместе Надеждой Оленевой из Пермского края покорили пик высотой 4 тысячи 818 метров над уровнем моря в начале августа. Таким образом, они стали первыми альпинистами, поднявшимися на вершину в долине Орточашма недалеко от ущелья Каравшин.

Марины Поповой
Фото Марины Поповой. Марина Попова, Мария Дюпина и Надежда Оленева

«Я не первый раз в Каравшине, и знаю капризы местной погоды, которая в этом году была в целом плохой: часто шел мокрый снег и град. Но для альпинистов это не всегда помеха. Мы оцениваем риски и принимаем решение: идти на восхождение или нет. На этот первопроход мы пошли в таких условиях потому, что были уверены: они хоть и суровы, но не критичны для безопасного восхождения. Хорошо, что у нас есть богатый сибирский опыт сурового климата! Несколько раз за восхождение вымокли и замерзли, но зато получили невероятные впечатления как спортсменки и первооткрывательницы. Ведь мы побывали не вершине, на которой никто и никогда до нас не был», — рассказала руководитель команды Марина Попова.

Также девушки рассказали, что несмотря на то, что издалека вершина пика выглядела острой иглой, на деле оказалась просторной площадкой, на которой можно разместить даже несколько палаток.

Марины Поповой
Фото Марины Поповой. Пик высотой 4 тысячи 818 метров. Издалека выглядит как игла

Новый маршрут восхождения, который опишут альпинистки, получит высокую сложность — 5Б. К слову, самые сложные категории этого вида спорта — это 6А и 6Б. После подробного описания пройденного пути девушки передадут его в комиссию Федерации альпинизма России.

Марины Поповой
Фото Марины Поповой. Линия первопрохода. Именно по этому пути девушки поднимались на вершину

Покорить эту безымянную вершину девушки планировали еще в прошлом году. Для этого даже обратились за грантовой поддержкой в британский фонд Grit and rock, который с 2016 года помогает развивать женский альпинизм в мире. Для того чтобы сработаться, перед первопроходом они покорили два достаточно сложных маршрута.
Ссылка: https://24.kg/sport/204191/
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане при восхождении на пик Победы погиб альпинист, еще одна пропала
В районе пика Победы пропали альпинисты из Ирана
На пастбище в Иссык-Кульской области пропала 29-летняя россиянка
Эдуард Кубатов удостоен Золотого Ордена за восхождение на Эверест
Чемпионат Бишкека по скалолазанию прошел в ущелье Чункурчак
По $250 за вход в ущелье решили брать с иностранных альпинистов в Баткене
Он это сделал! Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил Эверест
Акцию «Бессмертный полк» кыргызстанцы провели на высоте 3 тысячи 300 метров
Банкротство горного туризма. Когда повышение цен на услуги не спасает
Альпинист из Кыргызстана совершит восхождение на Эверест
Популярные новости
Призер Олимпиады Айсулуу Тыныбекова восстанавливается на&nbsp;природе. Угадайте, где Призер Олимпиады Айсулуу Тыныбекова восстанавливается на природе. Угадайте, где
Внук легендарного Мохаммеда Али дебютировал с&nbsp;нокаута соперника в&nbsp;первом раунде Внук легендарного Мохаммеда Али дебютировал с нокаута соперника в первом раунде
Легенда самбо Лор Фурнье: Первый турнир я&nbsp;выиграла, даже не&nbsp;зная правил борьбы Легенда самбо Лор Фурнье: Первый турнир я выиграла, даже не зная правил борьбы
Кыргызстанец стал чемпионом турнира по&nbsp;смешанным единоборствам Open&nbsp;FC Кыргызстанец стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам Open FC
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
17 августа, вторник
14:03
Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотече...
14:03
Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в отношении пограничников
14:00
Пять погибших и 10 пострадавших: жуткая авария на Иссык-Куле
13:54
Компания «Кумтор Голд Компани» приступила к модернизации производства
13:31
Пропавшую 17-летнюю жительницу Новопавловки нашли в Оше. Она сбежала с парнем