Российские альпинистки первыми в мире покорили безымянный пик в Кыргызстане

Альпинистки из Красноярска первыми в мире покорили безымянный пик в Кыргызстане. Теперь они смогут дать сложному скальному пику название и составить маршрут для следующих покорителей вершины. Об этом сообщают российские СМИ.

Жительницы Красноярска Марина Попова и Мария Дюпина вместе Надеждой Оленевой из Пермского края покорили пик высотой 4 тысячи 818 метров над уровнем моря в начале августа. Таким образом, они стали первыми альпинистами, поднявшимися на вершину в долине Орточашма недалеко от ущелья Каравшин.

Фото Марины Поповой. Марина Попова, Мария Дюпина и Надежда Оленева

«Я не первый раз в Каравшине, и знаю капризы местной погоды, которая в этом году была в целом плохой: часто шел мокрый снег и град. Но для альпинистов это не всегда помеха. Мы оцениваем риски и принимаем решение: идти на восхождение или нет. На этот первопроход мы пошли в таких условиях потому, что были уверены: они хоть и суровы, но не критичны для безопасного восхождения. Хорошо, что у нас есть богатый сибирский опыт сурового климата! Несколько раз за восхождение вымокли и замерзли, но зато получили невероятные впечатления как спортсменки и первооткрывательницы. Ведь мы побывали не вершине, на которой никто и никогда до нас не был», — рассказала руководитель команды Марина Попова.

Также девушки рассказали, что несмотря на то, что издалека вершина пика выглядела острой иглой, на деле оказалась просторной площадкой, на которой можно разместить даже несколько палаток.

Фото Марины Поповой. Пик высотой 4 тысячи 818 метров. Издалека выглядит как игла

Новый маршрут восхождения, который опишут альпинистки, получит высокую сложность — 5Б. К слову, самые сложные категории этого вида спорта — это 6А и 6Б. После подробного описания пройденного пути девушки передадут его в комиссию Федерации альпинизма России.

Фото Марины Поповой. Линия первопрохода. Именно по этому пути девушки поднимались на вершину

Покорить эту безымянную вершину девушки планировали еще в прошлом году. Для этого даже обратились за грантовой поддержкой в британский фонд Grit and rock, который с 2016 года помогает развивать женский альпинизм в мире. Для того чтобы сработаться, перед первопроходом они покорили два достаточно сложных маршрута.