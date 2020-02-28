В Кыргызстане определились чемпионы по горнолыжному спорту

В Чуйской области 25-27 февраля прошел чемпионат Кыргызстана по горнолыжному спорту. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Участвовали более 30 спортсменов из Бишкека, Орловки и Каракола. Среди мужчин медали разыгрывались в трех возрастных группах: 1988-2003 годы рождения, 2004-2005 и 2006-2007. В дисциплине «слалом» в своих группах победили Антон Пушкарных, Константин Шабанов и Тимур Шакиров, а в дисциплине «гигантский слалом» — Максим Гордеев, Надим Мухтаров и Тимур Шакиров.

Женщины оспаривали награды в следующих возрастных группах: 2000-2003 годы рождения, 2004-2005 и 2006-2007. На турнире по слалому первыми стали Виктория Лобунцова, Валерия Борисова и Альбина Иванова, по гигантскому слалому — Виктория Лобунцова, Адина Асанова и Альбина Иванова.