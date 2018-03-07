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Спорт

Горнолыжник Евгений Тимофеев выступил на чемпионате Азии

Кыргызстанец Евгений Тимофеев выступил на чемпионате Азии по горным лыжам. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Турнир прошел 4-6 марта в Иране. В дисциплине «супергигант» первое место занял казахстанец Игорь Закурдаев, финишировавший за 54,56 секунды. Тимофеев стал девятым – 57,49 секунды.

Е.Тимофеева
Фото Е.Тимофеева. Евгений Тимофеев (в центре) на чемпионате Азии по горным лыжам

В дисциплине «горнолыжная комбинация» победил иранец Мохаммад Киядарбандсари – 1 минута 43,30 секунды. Результат Евгения (1 минута 48,03 секунды) позволил ему занять восьмое место.

В «гигантском слаломе» Тимофеев стал седьмым, управившись за 1 минуту 58 секунд. От лидера, Захара Кучина из Казахстана, он отстал на 2,16 секунды.

Наконец, в слаломе кыргызстанец сошел с дистанции в первой попытке. «На тренировочной трассе получил травму колена и из-за нее не смог финишировать. Завершаю свой горнолыжный сезон с травмой», – сообщил Евгений Тимофеев.

Кроме него, на турнире выступили три кыргызстанца: Максим Гордеев, Антон Пушкарных и Алим Ибрагимов. Ни в одной из дисциплин они в десятку лучших не попали.
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