«Мы приступаем к строительству кыргызского Куршевеля — горнолыжного кластера «Три вершины Иссык-Кульской области», — заявил журналистам заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов на открытии ежегодной туристической выставки Issyk-Kul ITF – 2024.
По его словам, проект должен стать крупнейшим в Центральной Азии. В строительстве участвует французская компания Société des Trois Vallées (S3V).
«Запускаем близ Бишкека круглогодичный курорт с 20-километровым фуникулером. Работаем в партнерстве с австрийской фирмой Doppel Maier», — отметил Санжар Болотов.
Чиновник выразил уверенность, что реализация подобных инфраструктурных проектов будет продолжена и в ближайшие годы. Кыргызстан ощутит становление туристической отрасли на высоком уровне.
Отметим, сегодня, 8 июня, на Иссык-Куле стартовало главное туристическое событие 2024 года — Международная туристическая выставка Issyk-Kul ITF – 2024. Цель мероприятия — развитие туризма в Кыргызстане, установление деловых связей между туристическими организациями, продвижение и пропаганда местных достопримечательностей и туристических продуктов.