Кыргызстанка победила на международном турнире по горным лыжам (слалом). Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта (ФИС).

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Состязания прошли сегодня в Орловке. Среди женщин выступали семь спортсменок из Кыргызстана и Казахстана. Весь пьедестал заняли кыргызстанки. Ольга Палюткина стала первой, пройдя две трассы за 2 минуты 34,67 секунды. На втором месте Талия Галиева – 2 минуты 44,98 секунды. Елена Лобунцова – третья (2 минуты 50,16 секунды).

Среди мужчин за победу боролись 19 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Победил Комилжон Тухтаев (Узбекистан) – 2 минуты 5,44 секунды. Вторым стал Дмитрий Трелевский из КР (2 минуты 9,12 секунды). На третьей строчке узбекистанец Ролан Раимкулов (2 минуты 11,59 секунды). Обладатель лицензии на ОИ-2018 Евгений Тимофеев занял пятое место, уступив лидеру 9,11 секунды.

Это были вторые в истории КР состязания под эгидой ФИС. Первые прошли там же днем ранее.