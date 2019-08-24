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Спорт

Кыргызстанцы заняли второе место на международном турнире по теннису

Фото из архива 24.kg. Турнир по теннису в Бишкеке

Кыргызстанцы заняли второе место на международном турнире Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Соревнования прошли 19-24 августа в Бишкеке. На корты вышли спортсмены из 10 стран, включая Израиль, Турцию и Чехию. Среди девушек в одиночном разряде казахстанка Елизавета Карлова в финале победила землячку Камилу Шаилину — 5:7, 6:4, 6:4. В парном разряде Полина Паунова (Россия) и Камила Шаилина в решающем матче обыграли Елену Ким и Карину Ризванову (обе из РК) — 6:3, 6:2.

Среди юношей в индивидуальном турнире узбекистанец Бекзод Расаматов в финале разгромил чеха Матиаса Мусила — 6:2, 6:1. В парных состязаниях в матче за первое место казахстанцы Дмитрий Безбородов и Данил Озерной в упорной борьбе одолели кыргызстанцев Кирилла Кистанова и Миргияза Мирджалиева — 5:7, 6:4 (10:8).

Неделю назад в Бишкеке проходил другой турнир под эгидой международной федерации. Там никто из местных игроков дальше полуфинал не пробился.
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