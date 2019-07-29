Кыргызстанец выиграл чемпионский пояс на международном турнире по ММА

Кыргызстанец Бексултан Омурзаков стал обладателем чемпионского пояса на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил тренер Кенжебек Чекиров.

Профессиональный турнир Ultimax Fight Night прошел 28 июля в Баку (Азербайджан). В бою за чемпионский пояс в весовой категории до 90 килограммов Бексултан Омурзаков должен был сойтись с иранцем Асгаром Машади. Но в последний момент соперник по неизвестной причине отказался выходить на ринг.

«Мы были отлично готовы к бою. Этот пояс — наш вклад в поднятие престижа ММА Кыргызстана», — отметил Кенжебек Чекиров.