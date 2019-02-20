Составлен список богатейших владельцев футбольных клубов

Список богатейших владельцев футбольных клубов опубликовало британское издание The Mirror.

Первым в нем числится владелец компании Red Bull Дитрих Матешиц, которому принадлежит американская футбольная команда из MLS «Нью-Йорк Рэд Булл».

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Владелец британского клуба «Манчестер Сити» Шейх Мансур оказался на второй строчке. Тройку замкнула семья Аньелли, которая владеет правами на итальянский «Ювентус».

В списке оказался и российский миллиардер Роман Абрамович, который в 2003 году приобрел акции английского футбольного клуба «Челси». The Mirror поставила его на пятое место.

Выше россиянина оказался владелец «Лос-Анджелес Гэлакси» Филип Аншутц.

Издание включило в список Стэна Кронке («Арсенал»), Нассера Аль-Хелаифи («Пари Сен-Жермен»), Шахида Хана («Фулхэм»), Чжан Цзиньдуна («Интер») и Джо Льюиса («Тоттенхэм»).