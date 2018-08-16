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Военная прокуратура: Избитым солдатам причинен легкий вред здоровью

Избитым солдатам войсковой части № 73809 причинен легкий вред здоровью. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что именно прокуроры выявили факт рукоприкладства со стороны военнослужащих.

«Уголовное дело было возбуждено до того, как потерпевшие обратились к правозащитникам. Установлено, что в мае-июне 2018 года начальник учебного центра старший лейтенант К.З., начальник полигона прапорщик У.О. и командир отделения прапорщик Ж.Ж. за деньги привлекали солдат срочной службы Б.А., И.Д., С.Б., А.О., Д.С. и С.К. к хозяйственным работам у местного жителя. Также рядовые А.О. и Б.А. незаконно привлекались к строительству бани у прапорщика У.О. При этом старший лейтенант К.З. и прапорщик Ж.Ж. избили рядовых Д.С., И.Д. и С.Б.», — прокомментировали в ведомстве.

В Военной прокуратуре отметили: для того чтобы выявить наличие телесных повреждений у потерпевших, назначались судебно-медицинские экспертизы.

«Тринадцатого августа старший лейтенант К.З., прапорщики У.О. и Ж.Ж. водворены в ИВС. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и превышении должностных полномочий с применением физического насилия. Все трое заключены под стражу. Экспертиза установила, что солдатам срочной службы причинен легкий вред здоровью: у одного из потерпевших травма уха, у второго — травма груди. У третьего на теле нет гематом, но его слова подтверждает тот, кто бил», — сообщили в Военной прокуратуре.

Солдаты срочной службы войсковой части в селе Кой-Таш пожаловались на издевательства со стороны командиров. Они рассказали, что их вывозили в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.
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