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Происшествия

В США парень пытался угнать самолет, чтобы попасть на концерт

Фото © Twitter/New York Post

В американском штате Арканзас 18-летний Цемаркус Девон Скотт попытался угнать реактивный пассажирский самолет. Об этом сообщило издание The New York Post.

По его данным, полиция заметила молодого человека, когда он перебирался через ограду местного аэропорта. Парень успел добежать до самолета и забраться в его кабину. Именно в этот момент и подоспели полицейские.

Девона Скотта арестовали в кабине пилотов. Молодому человеку предъявили обвинение и отправили под стражу.

Позднее свои действия парень объяснил тем, что хотел угнать самолет, чтобы попасть на рэп-концерт в другом штате.
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