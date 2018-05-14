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Происшествия

В одном из кварталов города Ош треснула каменная порода

В 218-м квартале Оша примут меры безопасности из-за треснувшей каменной глыбы на горе Керме-Тоо. Об этом сообщила мэрия южной столицы.

Уточняется, что 14 мая глава Штаба гражданской защиты населения — мэр города Айтмамат Кадырбаев посетил этот квартал территориального совета №5 «Керме-Тоо». Там северная сторона горы Керме-Тоо покрылась трещинами, и это угрожает жителям.

Отметим, трещины в горной породе появились после того, как жители принялись самовольно разбирать гору на камни для строительства домов.
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