Опять пытки. 26-летнего жителя Оша били бутылкой, душили пакетом, пинали

«Моему сыну сломали жизнь», — заявила ИА «24.kg» Клара Абдуллаева, мать четверых детей, одного из которых пытали в милиции.

Клара Абдуллаева намерена привлечь внимание властей, чтобы причастные к пыткам ее сына сотрудники правоохранительных органов понесли ответственность.

Фото ИА «24.kg». Клара Абдуллаева пишет жалобу на сотрудников милиции президенту страны

Жительница Кара-Суйского района обратилась в Генеральную прокуратуру, МВД, Службу собственной безопасности МВД, Совет безопасности, Антикоррупционную службу ГКНБ, аппарат президента страны, Жогорку Кенеш, Министерство здравоохранения с целью привлечь внимание к делу своего сына — 26-летнего Бектура, ставшего жертвой пыток и жестокого обращения.

Бектура задержали 11 февраля 2018 года в час ночи. Родителям сообщили спустя 16 часов. Все это время они были в неведении о местонахождении своего сына.

Известно, что задержаны четверо человек, в том числе Бектур. При нем не было обнаружено никаких веществ. У одного из задержанных при личном досмотре нашли гашиш весом около 3 граммов.

Как рассказывает Клара Абдуллаева, тот человек дал показания, что якобы приобрел наркотик у Бектура. Впоследствии он признался, что наркотик ему подкинули, а оклеветал сына под давлением. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Остальные двое проходят как свидетели.

Мать Бектура говорит, что сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Ошу и Ошской области били ее сына по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой, душили руками, надевали пакет на голову и противогаз, завязав руки, пинали в пах, били по почкам и печени. Ему также обмотали голову скотчем, накрыли мокрой тряпкой и подключали электрошокер.

По словам Клары Абдуллаевой, все это делали с целью вымогательства $10 тысяч и получения признательных показаний в сбыте наркотиков.

Женщина виделась с Бектуром в суде во время определения санкции о мере пресечения.

Бектур Абдыкеримов рассказал, что его били в течение четырех часов четверо сотрудников по очереди, ему не разрешали сесть, не давали воды и еды.

«У нас сердце кровью обливается, мы просим защитить и других детей от таких извергов — «блюстителей закона». Такими пытками они выбивали то, чего наш сын не совершал. Все это он терпел. Его крики были слышны друзьям, которые в это время находились в соседнем кабинете. Сына запугивали, что, если он расскажет об избиении, ему будет еще хуже. Под страхом следующих пыток, будучи физически и морально подавленным, он под диктовку написал и подписал бумаги», — рассказала Клара Абдуллаева.

Она добавила, что допрос проходил без участия адвоката.

К делу подключилась адвокат Назгуль Суйунбаева. Узнав об избиении, она обратилась с заявлением в прокуратуру. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. В заключении экспертов указано наличие язвы края языка слева, которая появилась, когда он во время пыток от сильной боли прикусил язык. Обследование показало тугоухость первой степени с обеих сторон, ангиопатию сосудов сетчатки глаз, острую реакцию на стресс.

При сборе доказательств для подтверждения применения пыток возникли сложности. На медиков, выдававших заключения, оказывают давление родственники сотрудников правоохранительных органов.

Бектур Абдыкеримов ранее окончил колледж гражданской авиации в Бишкеке, затем ОшТУ с прохождением военной подготовки при кафедре вуза. Готовился стать пилотом гражданской авиации, в декабре получил военный билет и должен быть ехать на собеседование в столицу для трудоустройства.

Следствие по обвинению в сбыте наркотиков продолжается почти два месяца. По факту применения пыток и жестокого обращения дело не было возбуждено.

Клара Абдуллаева требует справедливости, привлечения к уголовной ответственности оперативных сотрудников, избивших ее сына.

ИА «24.kg» просит аппарат президента Кыргызстана взять под особый контроль дело Бектура Абдыкеримова в связи с отсутствием доверия правоохранительным органам.