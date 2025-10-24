В Бишкеке задержан водитель, насмерть сбивший женщину на переходе

В Бишкеке сотрудники милиции установили и задержали водителя, который утром 21 октября сбил 63-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел примерно в 07.19 на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветская. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Следствие выяснило, что после аварии он возвратился к месту ДТП, но, увидев тело, накрытое покрывалом, испугался и уехал с места происшествия. Машину же он спрятал неподалеку у завода.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статьям 312 часть 3 и 144 часть 2 Уголовного кодекса КР. Проверка продолжается.