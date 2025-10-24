11:56
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке задержан водитель, насмерть сбивший женщину на переходе

В Бишкеке сотрудники милиции установили и задержали водителя, который утром 21 октября сбил 63-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел примерно в 07.19 на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветская. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Задержанным оказался мужчина, 1998 года рождения, который находился за рулем автомобиля Geely EV‑450. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был под воздействием наркотических веществ.

Следствие выяснило, что после аварии он возвратился к месту ДТП, но, увидев тело, накрытое покрывалом, испугался и уехал с места происшествия. Машину же он спрятал неподалеку у завода.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статьям 312 часть 3 и 144 часть 2 Уголовного кодекса КР. Проверка продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348367/
просмотров: 1290
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения
В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
Мужчина, сбивший пешеходов в Токмаке, был в состоянии наркотического опьянения
Трагедия в Токмаке: мотоциклист сбил семью, погиб младенец
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
В Бишкеке выявили 80 бездомных и доставили в отделения милиции
В Чуйской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве на полмиллиона
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке поймали уличных грабителей&nbsp;&mdash; среди них был подросток В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
11:36
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата» Государству возвращен незаконно приватизированный участ...
11:34
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
11:31
«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
11:30
Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР
11:27
Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов