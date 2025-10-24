В Бишкеке задержан водитель, насмерть сбивший женщину на переходе

В Бишкеке сотрудники милиции установили и задержали водителя, который утром 21 октября сбил 63-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел примерно в 07.19 на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветская. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Задержанным оказался мужчина, 1998 года рождения, который находился за рулем автомобиля Geely EV‑450. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был под воздействием наркотических веществ.

Следствие выяснило, что после аварии он возвратился к месту ДТП, но, увидев тело, накрытое покрывалом, испугался и уехал с места происшествия. Машину же он спрятал неподалеку у завода.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статьям 312 часть 3 и 144 часть 2 Уголовного кодекса КР. Проверка продолжается.