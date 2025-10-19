11:46
Происшествия

В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток

Сотрудники милиции задержали в Бишкеке 17-летнего подростка, ставшего виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в ГУВД, несовершеннолетний управлял автомобилем Toyota Camry без водительского удостоверения и без ведома родителей.

По данным следствия, гражданин 2008 года рождения, выехав на улицы города, столкнулся с другим автомобилем, после чего машина выехала на тротуар и сбила пешеходов. В результате аварии погиб 13-летний мальчик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 312 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС, оба автомобиля помещены на штрафстоянку.

В милиции подчеркнули, что трагедия произошла по вине несовершеннолетнего, управлявшего машиной без прав.

