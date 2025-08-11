Мэр Оша попросил бизнесмена передать часть своих земель муниципалитету

Мэр Оша Женишбек Токторбаев попросил бизнесмена добровольно передать часть своих земель и зданий муниципалитету.

По его словам, предприниматель Абдыкерим Аматов приватизировал участок в 26 гектаров, поделил его между родственниками и построил там заводы.

Женишбек Токторбаев отметил, что в городе около 40 тысяч граждан стоят в очереди на получение жилья и участка. Если бизнесмен передаст свои земли, то мэрия построит дома для нуждающихся горожан.

Предприниматель ответил, что после развала Советского Союза получил 11 гектаров земли, сейчас осталось 8,5 гектара. А 26 гектаров — это общая площадь земли, выделенная для промзоны.

«Пусть будет 8,5 гектара. Люди нуждаются и в одной сотке земли. Люди приходят ко мне со слезами. Нужно помочь им. Это здание тоже вы не используете. Дайте народу», — сказал Женишбек Токторбаев.

Мэр поручил подчиненным подготовить документы и подать в суд на предпринимателя, чтобы вернуть часть земельных участков муниципалитету.