В Доминиканской Республике при обрушении крыши в ночном клубе погибло 79 человек. Об этом сообщает Listin Diario.

Директор Центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Хуан Мануэль Мендес рассказал, что 146 пострадавших находятся в больнице. Из-под завалов продолжают спасать людей. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет спасен последний человек.

Для помощи пострадавшим задействовано 150 машин скорой помощи. Возле ночного клуба по-прежнему остаются семьи пропавших без вести зрителей. Среди погибших — Нелси Круз, губернатор провинции Монте-Кристи.

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса утром 8 апреля. Исполнитель оказался под завалами вместе со зрителями концерта. Его нашли после того, как он начал петь под обломками крыши. Сейчас певец находится в стабильном состоянии.