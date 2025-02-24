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Происшествия

Дело Самата Матцакова. Суд освободил адвоката под подписку о невыезде

Первомайский районный суд Бишкека отпустил адвоката Самата Матцакова под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили в райсуде. 

Напомним, адвокат Самат Матцаков защищал права журналистов. Он задержан 29 ноября 2024 года, его оставили под арестом до 30 ноября. Далее срок содержания под стражей продлен судом до 28 февраля 2025 года. 

С момента ареста правозащитники неоднократно заявляли о нарушениях его прав. По версии ГКНБ, юриста задержали в рамках борьбы с коррупцией, мошенничеством и подделкой документов. В ведомстве сообщили, что Самат Матцаков, используя свои связи в судебных органах, завладел $22 тысячами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320944/
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